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IBGE: eventos musicais impulsionam serviços às famílias, mas restaurantes e academias limitam

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O volume de serviços prestados às famílias ficou estável em setembro, na comparação com agosto, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dentro dos serviços prestados às famílias, houve movimentos em direções opostas. Segundo o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, a receita de espetáculos musicais teve crescimento expressivo, impulsionada por eventos característicos do mês de setembro, como o Rock in Rio.

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Esse avanço, porém, foi compensado por receitas menores em restaurantes e atividades de condicionamento físico. Com isso, o segmento ficou estável, após acumular crescimento de 2,9% entre julho e agosto.

"A despeito de um crescimento da parte de espetáculos musicais, esse movimento acabou sendo compensado negativamente pela queda de restaurantes e de hotéis. A parte de alojamento e alimentação acabou segurando o setor e fazendo com que essa atividade permanecesse estável no mês de setembro", afirmou Lobo, ao comentar os resultados.

O setor de serviços como um todo teve variação negativa de 0,1% em setembro ante agosto. O setor de Transportes e Informação e Comunicação puxaram o resultado para baixo, recuando 0,5% no mês.

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Já Serviços profissionais, administrativos e complementares (0,5%) e outros serviços (1,0%) tiveram as únicas taxas positivas do mês.

De acordo com o IBGE, o resultado foi impulsionado pelo aumento das receitas com agenciamento de espaços de publicidade e atividades jurídicas.

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IBGE/SERVIÇOS/SETEMBRO/ATIVIDADES
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