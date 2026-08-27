IBGE: emprego no setor privado com carteira assinada é o maior da série histórica

O número de empregados no setor privado com carteira assinada (exclusive trabalhadores domésticos) chegou a 39,4 milhões, o maior contingente da série histórica, iniciada em janeiro de 2012.

O total ficou estável no trimestre, com variação de 0,4%, e também no ano, com alta de 0,8%, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira, 27.

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Já o número de empregados sem carteira assinada no setor privado somou 13,8 milhões. Esse contingente cresceu 3,6% no trimestre, o equivalente a mais 477 mil pessoas, e ficou estável na comparação anual, com variação de 2,1% (mais 283 mil pessoas).

Com esses resultados, o contingente total de empregados no setor privado também foi o maior da série, alcançando 53,2 milhões de pessoas.