IBGE aponta que serviços estão 18,2% acima do nível pré-pandemia

Com a queda de 1,2% no volume de serviços prestados no País em março ante fevereiro, o setor funcionava em patamar 18,2% superior ao de fevereiro de 2020, antes do agravamento da crise sanitária no País. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em março, os transportes operavam 17,8% acima do nível pré-pandemia de covid-19, enquanto os serviços prestados às famílias estavam 4,5% acima do patamar de fevereiro de 2020.

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Os serviços de informação e comunicação estão 37,2% acima do pré-pandemia, e o segmento de outros serviços está 0,8% abaixo. Os serviços profissionais e administrativos estão 21,4% acima do patamar de fevereiro de 2020.