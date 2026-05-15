TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

IBGE aponta que serviços estão 18,2% acima do nível pré-pandemia

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 15.05.2026, 11:09:00 Editado em 15.05.2026, 11:17:36
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Com a queda de 1,2% no volume de serviços prestados no País em março ante fevereiro, o setor funcionava em patamar 18,2% superior ao de fevereiro de 2020, antes do agravamento da crise sanitária no País. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em março, os transportes operavam 17,8% acima do nível pré-pandemia de covid-19, enquanto os serviços prestados às famílias estavam 4,5% acima do patamar de fevereiro de 2020.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os serviços de informação e comunicação estão 37,2% acima do pré-pandemia, e o segmento de outros serviços está 0,8% abaixo. Os serviços profissionais e administrativos estão 21,4% acima do patamar de fevereiro de 2020.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
IBGE MARCAS março SERVIÇOS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV