IBGE anuncia troca de diretores de Pesquisas e de Geociências

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)

O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, anunciou, em comunicado, a troca dos diretores de Pesquisas e de Geociências do órgão. O órgão frisou que os novos ocupantes dos cargos são servidores públicos, assim como os que deixam suas atuais funções.

A servidora Elizabeth Belo Hypolito assume o cargo de Diretora de Pesquisas do IBGE, em substituição ao também servidor Cimar Azeredo, que foi presidente interino quando o antecessor de Pochmann, Eduardo Rios Neto, foi exonerado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

O técnico João Hallak Neto assume a diretoria-adjunta de Pesquisas em substituição a Maria Lucia Pontes Vieira, ambos também servidores do IBGE.

O instituto acrescentou que a servidora Ivone Lopes Batista assume o cargo de Diretora de Geociências em substituição ao servidor Claudio Stenner.

"Os servidores Cimar Azeredo e Claudio Stenner seguem colaborando com a Presidência no desenvolvimento de projetos especiais contidos nas Diretrizes IBGE 90 Anos e no Plano de Trabalho 2024 a ser em breve divulgado", afirmou o IBGE, em nota à imprensa.