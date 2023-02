IBGE: 25,6% dos desocupados estavam buscando trabalho há 2 anos ou mais

Daniela Amorim (via Agência Estado)

Um em cada quatro desempregados no País no quarto trimestre de 2022 estava procurando trabalho há dois anos ou mais, ou seja, enfrentava o emprego de longa duração, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No quatro trimestre de 2022, 25,6% da população desocupada estavam buscando trabalho há 2 anos ou mais, somando 2,191 milhões de pessoas. No entanto, esse porcentual vem diminuindo: no terceiro trimestre de 2022, 27,2% dos desempregados estavam nessa condição, 2,575 milhões. No quarto trimestre de 2021, 30,3% dos desocupados buscavam emprego há pelo menos dois anos, 3,637 milhões.

No outro extremo, no desemprego de curta duração no quarto trimestre de 2022, 19,3% da população desocupada buscavam trabalho há menos de um mês, 1,651 milhões de pessoas.

Havia 3,734 milhões de pessoas buscando uma vaga entre um mês e menos de um ano, 43,6% do total de desempregados existentes no quarto trimestre de 2022. Outros 995 mil desocupados, 11,6% do total, procuravam emprego há pelo menos um ano, mas menos de dois anos.