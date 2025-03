Iberdrola lucra menos que o esperado em 2024 e receita diminui

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)

A Iberdrola registrou lucro líquido de 5,61 bilhões de euros em 2024, 17% maior do que o ganho de 4,8 bilhões de euros do ano anterior, segundo balanço divulgado pela companhia elétrica espanhola nesta quinta-feira, 27.

O resultado, porém, ficou abaixo da previsão de analistas, de 6,09 bilhões de euros, segundo levantamento da Visible Alpha.

Já o Ebitda anual também cresceu 17%, a 16,85 bilhões de euros, superando o consenso do mercado, de 16,28 bilhões de euros. A receita, por outro lado diminuiu 9,3% no ano passado, a 44,74 bilhões de euros. *Com informações da Dow Jones Newswires.