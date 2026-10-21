Iberdrola lucra 5,8 bi de euros em 9 meses e melhora projeção para 2026

A Iberdrola disse que o lucro líquido avançou nos nove primeiros meses de 2026, apoiado por investimentos recordes e pela expansão do negócio de redes, e melhorou suas perspectivas para o ano.

A companhia espanhola de energia informou nesta quarta-feira que teve lucro líquido de 5,82 bilhões de euros entre janeiro e setembro, alta de 9,6% ante igual período de 2025. A receita subiu 6,2%, para 34,41 bilhões de euros.

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O lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) subiu 7,5%, para 11,89 bilhões de euros, impulsionado por um aumento de quase 15% no lucro ajustado do segmento de redes, que se beneficiou do crescimento de ativos regulados e de tarifas mais elevadas nos Estados Unidos e no Brasil.

Isso ajudou a compensar um desempenho mais fraco nos segmentos de energia e de clientes, nos quais o lucro ajustado recuou 1,5%, informou a empresa.

Os investimentos da Iberdrola totalizaram 10,09 bilhões de euros, alta de 13%, com mais de 75% destinados ao Reino Unido, aos Estados Unidos e ao Brasil.

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Para 2026, a Iberdrola subiu suas projeções em 2 pontos porcentuais e agora espera crescimento de pelo menos 10% no lucro líquido ajustado, além de sustentar uma média anual de 10% nos próximos cinco anos. No balanço anterior, do primeiro semestre, a previsão da companhia espanhola era de crescimento superior 8% neste ano.

Após a divulgação do balanço, a ação da Iberdrola abriu em queda modesta em Madri, mas logo passou a oscilar perto da estabilidade.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado