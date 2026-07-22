Iberdrola amplia lucro no 1º semestre e reafirma guidance

A Iberdrola disse que o lucro líquido avançou no primeiro semestre de 2026, com aumento da receita, e reafirmou suas projeções para o ano.

A companhia espanhola de energia informou nesta quarta-feira (22) que registrou lucro líquido de 4,34 bilhões de euros entre janeiro e junho, ante 3,56 bilhões de euros no mesmo período do ano passado. A receita avançou quase 2%, para 22,47 bilhões de euros.

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A empresa manteve o guidance. Em abril, a Iberdrola afirmou esperar crescimento superior a 8% no lucro líquido ajustado em 2026, excluindo ganhos de capital com vendas de ativos. Em 2025, o lucro líquido ajustado foi de 6,23 bilhões de euros.

*Com informações da Dow Jones Newswires