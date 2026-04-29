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ECONOMIA

Iberdrola amplia lucro ajustado, mas lucro líquido recua; em Madri, ação cai quase 2%

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 08:15:00 Editado em 29.04.2026, 08:24:09
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A Iberdrola registrou lucro líquido ajustado de 1,865 bilhão de euros no primeiro trimestre de 2026, alta de 11% em relação a igual período do ano passado, segundo balanço divulgado pela companhia elétrica espanhola nesta quarta-feira, 29.

Já o lucro líquido caiu 15%, para 1,71 bilhão de euros, enquanto a receita diminuiu 4,5%, para 12,02 bilhões de euros.

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Para 2026, a Iberdrola agora espera que o lucro líquido ajustado cresça mais de 8%, excluindo ganhos de capital com a venda de ativos, acima da projeção anterior de alta de cerca de 6%. Em 2025, a empresa teve lucro líquido ajustado de 6,23 bilhões de euros.

Por volta das 7h10 (de Brasília), a ação da Iberdrola recuava 1,8% na Bolsa de Madri

*Com informações da Dow Jones Newswires

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