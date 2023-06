IBC-Br sobe 3,47% no trimestre até abril ante três meses anteriores

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Thaís Barcellos (via Agência Estado)

A economia brasileira mostrou crescimento no trimestre encerrado até abril, conforme o Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br). Na série com ajuste sazonal, o avanço foi de 3,47% ante os três meses anteriores (novembro a janeiro).

As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 16, pelo BC.

Na comparação com o mesmo período de 2022, a elevação no trimestre foi de 3,31% na série sem ajustes sazonais, informou a autoridade monetária.

No acumulado de 2023, o resultado do IBC-Br é positivo em 3,88%.

Já em 12 meses até abril, o crescimento é de 3,43%.

Revisões

O Banco Central também revisou nesta sexta-feira dados de seu IBC-Br na margem, na série com ajuste. O indicador de março passou de -0,15% para -0,14%. Em relação a fevereiro, o resultado passou de +2,53% para +2,64%.

O IBC-Br de janeiro foi atualizado de +0,59% para +0,68%, enquanto o índice de dezembro teve leve ajuste, de +0,73% para +0,79%.

Em novembro, o índice passou de -0,92% para -1,26%. Já o resultado de outubro sofreu revisão de -0,60% para -0,27%.

Conhecido como uma espécie de "prévia do BC para o PIB", o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.