IBC-Br sobe 2,08% em 12 meses até agosto e 2,76% no acumulado de 2022

Thaís Barcellos (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A economia brasileira acumula crescimento de 2,08% em 12 meses até agosto, conforme o Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br), divulgado nesta segunda-feira, 17.Já no acumulado do ano até o oitavo mês, o resultado é positivo em 2,76%.

continua após publicidade .

Em relação ao trimestre finalizado em agosto, o avanço foi de 1,20% na comparação com os três meses anteriores (março a maio), pela série ajustada sazonalmente.

Na comparação com o mesmo período de 2021, houve alta de 3,91% pela série sem ajustes sazonais.

continua após publicidade .

Conhecido como uma espécie de "prévia do BC" para o Produto Interno Bruto (PIB), o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.