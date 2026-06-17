IBC-Br sobe 0,51% em abril ante março, na série com ajuste sazonal, afirma BC

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) cresceu 0,51% em abril, na comparação com março, na série com ajuste sazonal, informou a autoridade monetária nesta quarta-feira, 17. Em março, o indicador havia caído 0,18% (revisado, de -0,67%).

O resultado de abril ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para alta de 0,60%. As estimativas do mercado, todas positivas, iam de 0,10% a 0,90%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Todas as aberturas do IBC-Br subiram na margem em abril. O índice ex-agropecuária, que exclui os efeitos do setor da conta, aumentou 0,37%, após uma queda de 0,60% no mês anterior (revisado, de -0,93%). O indicador próprio da agropecuária avançou 0,04%, depois de ter recuado 0,14% (revisado, de -0,21%) em março.

O índice de serviços subiu 0,27% após ter caído 0,54% (revisado de -0,79%) no mês anterior; o da indústria aumentou 0,36%, após alta de 0,14% (revisado de -0,23%) em março; e o de impostos - equivalente, em linhas gerais, à rubrica de impostos líquidos sobre produtos do Produto Interno Bruto (PIB) - subiu 0,26%, após aumentar 0,03% (revisado de -0,21%) no mês anterior.

Interanual

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na comparação com abril de 2025, o IBC-Br total cresceu 0,92% na série sem ajuste sazonal - abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 1,45%. As estimativas do mercado iam de 0,25% a 2,30%.

O índice ex-agropecuária cresceu 1,20% na comparação interanual, após alta de 4,17% (revisado de 3,90%) no mês anterior. O da agropecuária subiu 0,62%, após uma baixa de 0,51% (revisado de -0,73%) em março.

O indicador de serviços avançou 1,20%, após alta de 4,19% (revisado de 3,97%) no mês anterior. O índice da indústria cresceu 1,28%, depois de ter subido 2,72% (revisado de 2,27%). O índice de impostos aumentou 0,99%, após avançar 6,25% (revisado de 6,0%) em março.