IBC-Br cai 0,64% no 3º trimestre ante 2º tri e acumula alta de 2,77% no ano até setembro

A economia brasileira se retraiu no terceiro trimestre do ano (julho até setembro), conforme o Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) divulgado nesta sexta-feira, 17. Na série com ajuste sazonal, o recuo foi de 0,64% ante os três meses anteriores (abril a junho).

Na comparação com o mesmo período de 2022, entretanto, a elevação no terceiro trimestre foi de 0,78% na série sem ajustes sazonais, informou o BC.

No ano até setembro, o resultado do IBC-Br é positivo em 2,77%.

Já em 12 meses, o crescimento é de 2,50%.

Conhecido como uma espécie de "prévia do BC" para o Produto Interno Bruto (PIB), o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.

A projeção atual do BC para a atividade doméstica em 2023 é de crescimento de 2,9%, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de setembro. Já a equipe econômica projeta expansão de 3,2%.