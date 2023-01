IBC-Br cai 0,55% em novembro ante outubro, com ajuste, diz BC (4ª queda seguida)

Thaís Barcellos (via Agência Estado)

A economia brasileira engatou a quarta queda consecutiva em novembro, conforme o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerando a série histórica já revisada. O indicador caiu 0,55%, na série livre de efeitos sazonais. Em outubro, o recuo havia sido de 0,28% (dado atualizado nesta sexta-feira, 13).

De outubro para novembro, o índice de atividade calculado pelo BC passou de 143,85 pontos para 143,06 pontos na série dessazonalizada. Olhando para trás, esse é o menor patamar desde maio (142,09 pontos), conforme a série histórica iniciada em 2003.

O resultado veio perto do piso de queda de 0,60% do intervalo de estimativas do mercado financeiro coletadas pelo Projeções Broadcast. A mediana era negativa em 0,20% e o teto era de alta de 0,20%.

Na comparação entre os meses de novembro de 2022 e de 2021, houve crescimento de 1,65% na série sem ajustes sazonais. Esta série registrou 142,53 pontos no penúltimo mês do ano, o melhor desempenho para o período desde 2014 (144,92 pontos).

O indicador de novembro ante o mesmo mês de 2021 ficou dentro do intervalo projetado pelos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam de queda de 1,00% a crescimento de 3,20%, mas abaixo da mediana positiva de 2,25%.

Conhecido como uma espécie de "prévia do BC" para o Produto Interno Bruto (PIB), o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. A projeção atual do BC para a atividade doméstica em 2022 é de crescimento de 2,9%, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro.

Comparação trimestral

A economia brasileira mostrou desempenho negativo no final de 2022, conforme o Índice de Atividade do Banco Central. No trimestre finalizado em novembro, o IBC-Br acumulou queda de 0,68% em relação aos três meses anteriores (junho a agosto), pela série ajustada sazonalmente.

Já na comparação com o mesmo período de 2021, houve alta de 3,32% pela série sem ajustes sazonais. Considerando o acumulado do ano de 2022 até novembro, a atividade ainda mostrou desempenho robusto, com alta de 3,26%. Em 12 meses, o crescimento é de 3,15%.