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ECONOMIA

IBC-Br cai 0,22% em julho ante junho, na série com ajuste sazonal, revela BC

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) caiu 0,22% em julho, na comparação com junho, na série com ajuste sazonal, informou a autoridade monetária nesta quarta-feira, 16. Em junho, o indicador havia caído 0,88% (revisado, de -0,64%).

A queda registrada em julho foi mais intensa do que a prevista pela mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,10%. As estimativas do mercado iam de baixa de 0,40% a alta de 0,40%.

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No mês, o índice ex-agropecuária, que exclui os efeitos do setor da conta, caiu 0,13%, após queda de 1,05% no mês anterior (revisado, de -0,91%). O indicador próprio da agropecuária, por outro lado, recuou 1,15%, depois de ter avançado 0,99% (revisado, de 0,96%) em junho.

O índice de serviços caiu 0,01% após ter caído 0,49% no mês anterior; o da indústria recuou 0,40%, após ter recuado 1,77% (revisado de -1,35%) em junho; e o de impostos - equivalente, em linhas gerais, à rubrica de impostos líquidos sobre produtos do Produto Interno Bruto (PIB) - caiu 0,16%, após cair 1,14% (revisado de -1,04%) no mês anterior.

Interanual

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Na comparação com julho de 2025, o IBC-Br total cresceu 1,14% na série sem ajuste sazonal - acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 1,10%. As estimativas do mercado iam de crescimento de 0,80% a 2,10%.

O índice ex-agropecuária cresceu 0,99% na comparação interanual, após alta de 2,22% (revisado de 2,15%) no mês anterior. O da agropecuária subiu 3,69%, após uma alta de 5,08% (revisado de 5,33%) em junho.

O indicador de serviços avançou 1,26%, após alta de 2,30% (revisado de 2,04%) no mês anterior. O índice da indústria cresceu 0,47%, depois de ter subido 1,61% (revisado de 2,03%). O índice de impostos aumentou 0,75%, após avançar 2,73% (revisado de 2,80%) em junho.

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BC: IBC-BR julho
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