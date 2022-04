Iata vê retomada mais rápida na América do Sul do que no restante do mundo

Da Redação

O vice-presidente regional da Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em inglês) para Américas, Peter Cerdá, reforçou nesta quarta-feira, 6, que a recuperação ocorre de maneira acelerada na região da América do Sul. Ele citou como exemplo a demanda doméstica no Brasil, que já atingiu 90% do nível pré-pandemia.

continua após publicidade .

"No continente, a retomada está vindo mais rápido que no resto do mundo", disse durante o congresso Wings of Change, promovido pela Iata no Chile.

O dirigente observou, entretanto, que medidas restritivas continuam impactando negativamente a retomada, como no Chile, por exemplo, onde inúmeras medidas sanitárias continuam sendo exigidas para viajantes vacinados. "Brasil e Uruguai deixaram de exigir teste PCR para vacinados, isso estimula a retomada. Viajar é seguro."

continua após publicidade .

Segundo Cerdá, a região tem um enorme potencial de crescimento. No pré-pandemia, em 2019, a Espanha registrava 4,45 viagens por habitante/ano, enquanto o Brasil assinalava 0,48 viagens por habitante/ano.

Chile e Colômbia estão à frente do País nesse indicador.

Ainda conforme a Iata, em março de 2019 havia 2.075 rotas internacionais e 1.970 domésticas nas Américas. Em março de 2022, havia 1.684 rotas internacionais e 1.868 domésticas, totalizando uma perda de 493 rotas.

*A repórter viajou a convite da Iata