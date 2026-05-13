IA e outras tecnologias podem ajudar a reduzir as perdas no varejo, diz especialista
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Carlos Eduardo Santos trouxe seu know how como presidente da Abrappe (Associação Brasileira de Prevenção de Perdas) e da Alappe (Associação Latino Americana de Prevenção de Perdas) e seus mais de 30 anos de experiência como executivo do varejo ao São Paulo Innovation Week (SPIW) para mostrar como a inteligência artificial e outras novas tecnologias podem ajudar no controle de perdas.
Durante o painel Tecnologia Sem Cultura Não Resolve: O Fator Humano Para Prevenção de Perdas, nesta quarta-feira, 13, Santos mostrou o enorme potencial que o uso desses tecnologias tem para melhorar esse cenário.
Tomando como exemplo o setor do varejo alimentar, onde a margem de lucros muitas vezes é menor que as perdas, ele citou a melhora no desempenho que os supermercados podem registrar com a utilização de sensores, câmeras de reconhecimento facial e de reconhecimento de objetos na sua redução de perdas.
Também notou como padrões identificados nesse processo podem alimentar IAs, através de Machine Learning, para atuar nessa prevenção e controle. Algo que pode ser estendido às mais diferentes áreas do varejo.
"A IA, por exemplo, pode ser treinada para identificar furtos, para que o lojista possa fazer uma abordagem na saída e evitar perdas", diz Santos.
Essas novas tecnologias também são de grande utilidade para o bom funcionamento das lojas autônomas.
Todos esses novos recursos podem maximizar os ganhos, mas Santos aponta componentes humanos como essenciais, pois acredita que sem uma cultura organizacional forte e equipes engajadas, os resultados serão limitados.
São Paulo Innovation Week
O São Paulo Innovation Week, maior festival global de tecnologia e inovação, é realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos, no Pacaembu e na Faap, entre esta quarta-feira, 13, e sexta,15. Entre os mais de 2 mil palestrantes convidados para os três dias do evento, estão especialistas brasileiros e estrangeiros em áreas como ciência, saúde, educação, agronegócio, finanças, mobilidade, geopolítica, esportes, sustentabilidade, arte, música e filosofia, entre muitas outras.