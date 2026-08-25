Hyundai Motor e sindicato fecham acordo salarial para encerrar paralisações
Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
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A Hyundai Motor chegou a um acordo salarial preliminar com o sindicato que representa os trabalhadores da companhia e encerrou meses de paralisações intermitentes que afetaram a produção. O pacto foi firmado nesta terça-feira, 25, mas ainda depende da aprovação dos funcionários.
As negociações começaram em maio, mas houve divergências sobre bônus, idade de aposentadoria e outras questões.
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A montadora sul-coreana informou ter discutido com o sindicato planos para a utilização de robôs humanoides em algumas linhas de montagem, a partir de 2028. Fonte: Dow Jones Newswires.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.