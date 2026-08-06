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Hypera Pharma registra lucro líquido de R$ 490,2 milhões no 2º trimestre, alta anual de 15,2%

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Hypera Pharma reportou lucro líquido de R$ 490,2 milhões no segundo trimestre de 2026, alta de 15,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado, a companhia registrou lucro líquido de R$ 837,1 milhões, alta de 194,5% em relação ao mesmo período de 2025.

O lucro das operações continuadas totalizou R$ 490,0 milhões no trimestre, alta de 15,0% na comparação anual.

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O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) das operações continuadas totalizou R$ 754,9 milhões no segundo trimestre, alta de 4,1% em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a junho, o Ebitda das operações continuadas somou R$ 1,341 bilhão, alta de 132,5% na comparação com igual período de 2025.

O desempenho da Hypera no período foi impulsionado principalmente pelo avanço do sell-out no varejo farmacêutico e pela contribuição de lançamentos recentes, o que elevou a receita líquida em 8,5% na comparação anual.

No segundo trimestre, a receita líquida da companhia somou R$ 2,336 bilhões, aumento de 8,5% em base anual de comparação.

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No consolidado de 2026, a receita líquida totalizou R$ 4,354 bilhões, aumento de 34,6% ante igual período de 2025.

A dívida líquida pós hedge da Hypera alcançou R$ 5,903 bilhões ao final de junho, redução de R$ 397,6 milhões em relação ao registrado ao final do primeiro trimestre deste ano. A alavancagem da companhia, medida pela relação entre a dívida e o Ebitda das operações continuadas, foi de 2,1 vezes.

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2º TRIMESTRE balanço Hypera Pharma
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