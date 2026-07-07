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Hugo Motta mantém PLP dos Combustíveis na pauta de votações da Câmara

Escrito por Gabriel Máximo e Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 07.07.2026, 19:17:00 Editado em 07.07.2026, 19:23:55
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O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), manteve o projeto de lei complementar que reduz a tributação sobre os combustíveis (PLP 114/2026) na pauta de votação do plenário desta terça-feira, 7.

A posição do governo é que não há necessidade de análise da proposta diante da retirada gradual da subvenção ao diesel e à gasolina, o que garantiria competitividade ao setor sucroenergético, prejudicado com o benefício.

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Segundo apurou o Broadcast Político, Motta acordou com o governo que a retirada da subvenção deve ocorrer até quinta-feira, 9. Caso contrário, o texto será votado no mesmo dia pelos deputados.

Além dessa proposta, também está na pauta o projeto que prorroga até o fim de 2030 a autorização para que recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sejam usados em operações de crédito destinadas a hospitais filantrópicos, Santas Casas e instituições sem fins lucrativos que atendem pessoas com deficiência e atuam de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS).

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Câmara combustíveis Governo Pauta PLP preço
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