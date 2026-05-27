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Hugo Motta adia votação do PLP dos combustíveis mais uma vez

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 19:31:00 Editado em 27.05.2026, 19:42:18
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O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), adiou nesta quarta-feira, 27, a votação do projeto de lei complementar (PLP) do governo que converte a arrecadação extraordinária em redução proporcional de tributos federais sobre os combustíveis.

O texto é relatado pela deputada Marussa Boldrin (Republicanos-GO), que foi chamada por Motta à tribuna três vezes para proferir seu parecer ao plenário, mas não compareceu. Diante da ausência, o presidente da Câmara disse acreditar que a relatora estivesse fazendo ajustes no texto e passou ao próximo item da pauta, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais.

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