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Huawei e Qualcomm firmam acordo de patentes que abrange 5G, IA e redes nos EUA

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A chinesa Huawei Technologies fechou um amplo acordo plurianual de licenciamento de patentes com a Qualcomm que inclui licenças cruzadas das patentes das duas empresas em tecnologias de 5G, computação, inteligência artificial e redes. As companhias informaram nesta segunda-feira, 5, que a Qualcomm também comprará algumas patentes da Huawei registradas nos Estados Unidos nas áreas de computação, IA, redes e outras tecnologias.

Segundo a Huawei, este é o primeiro acordo de licenciamento com a Qualcomm que cobre tecnologia 5G. A empresa chinesa afirmou ainda que é o primeiro contrato em que licencia e transfere patentes de computação, IA e redes para a fabricante americana de chips.

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O entendimento ocorre semanas depois de a Huawei ter fechado um acordo de licenciamento cruzado com a HP envolvendo patentes usadas em tecnologia Wi-Fi.

O novo negócio reforça que a Huawei segue como uma das maiores detentoras de patentes no campo de tecnologia da informação e comunicações, apesar de anos de sanções dos EUA que limitaram seu acesso a semicondutores avançados.

Huawei e Qualcomm não divulgaram os termos financeiros. O fechamento do acordo depende de aprovações regulatórias. A Huawei afirmou que, com a assinatura, o valor esperado de seus contratos de licenciamento de patentes até agora ultrapassou US$ 6,9 bilhões.

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As duas empresas já firmaram vários acordos ao longo dos anos, com o primeiro assinado há mais de duas décadas.

A Huawei disse que seu primeiro pagamento de licenciamento de propriedade intelectual foi para a Qualcomm em 2001 e que sua primeira receita com licenciamento de PI veio da Motorola em 2011. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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HUAWEI/QUALCOMM/ACORDO/PATENTES
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