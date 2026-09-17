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Huawei anuncia novas tecnologias de chips e acelera disputa por IA com a Nvidia

Escrito por Associated Press* (via Agência Estado)
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A Huawei apresentou nesta quinta-feira, 17, novas tecnologias de chips em um movimento que desafia líderes globais como a Nvidia e evidencia, segundo analistas, uma redução da distância entre China e Estados Unidos na corrida por inteligência artificial (IA).

O anúncio foi feito durante a conferência anual da empresa em Xangai, a poucos dias do encontro esperado entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, previsto para 24 de setembro, em Washington.

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A China tem acelerado a busca por autossuficiência tecnológica - incluindo em semicondutores - após restrições lideradas pelos EUA limitarem o acesso do país a alguns dos chips de IA mais avançados do mundo e a máquinas usadas na fabricação de chips de última geração.

No evento, a Huawei apresentou o Atlas 960 SuperPoD, um cluster de computação descrito como sucessor mais rápido de um modelo lançado há poucos meses, com melhorias no treinamento de IA e na "inferência" - processo em que uma IA já treinada faz previsões ou toma decisões. A empresa também afirmou que pretende lançar as séries de chips Ascend 970 e 980 em 2028 e 2029, com expectativa de avanço relevante em poder computacional.

Para George Chen, sócio e presidente da área digital da consultoria The Asia Group, o timing - a menos de duas semanas da visita de Xi aos EUA - reforça a confiança e a ambição de Pequim em tecnologia e inovação. Ele também observou que Trump tem minimizado apelos do setor por desaceleração do desenvolvimento de IA por razões de segurança e insiste que os EUA precisam manter vantagem sobre a China.

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Analistas apontam que áreas avançadas na China, como o treinamento de modelos de IA, ainda dependem com frequência de chips americanos, incluindo os da Nvidia. Mesmo assim, a Huawei tem produzido chips próprios e mantém vantagem sobre outros desenvolvedores chineses, à medida que empresas de IA no país ampliam o uso de componentes nacionais.

O Atlas 960 SuperPoD chamou atenção por ter sido anunciado pouco depois de a empresa lançar o Atlas 950 SuperPod no fim do ano passado. Segundo Chen, a rapidez do ciclo de atualização tende a aumentar a preocupação dos EUA com a aceleração da competição em IA. Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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HUAWEI/IA/CHIPS/NOVAS TECNOLOGIAS
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