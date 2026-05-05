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HSBC provisiona US$ 400 milhões por suposta fraude em crédito privado no Reino Unido

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 08:19:00 Editado em 05.05.2026, 08:29:07
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O HSBC constituiu provisão de US$ 400 milhões relacionada a uma suposta fraude em mercados privados no Reino Unido, o que prejudicou seus resultados trimestrais.

O HSBC deu poucos detalhes sobre o episódio em seu balanço divulgado nesta terça-feira, 5, além de afirmar que a provisão refletiu uma "exposição secundária de securitização relacionada a fraude, com um patrocinador financeiro no Reino Unido".

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Em teleconferências com jornalistas e analistas, a diretora financeira (CFO), Pam Kaur, disse que o HSBC havia concedido empréstimo a uma empresa de private equity, que, por sua vez, tinha exposição a ativos subjacentes de crédito privado que haviam sido securitizados - isto é, "fatiados" e empacotados em títulos para negociação por investidores.

"Consideramos essa despesa idiossincrática", afirmou Kaur. "Concluímos uma revisão das áreas de maior risco em nossa carteira e não identificamos preocupações comparáveis de fraude."

Kaur se recusou a revelar a empresa envolvida na suposta fraude. Ela disse que o HSBC havia confiado na due diligence feita por empresas de private equity e que pretende endurecer seus procedimentos para evitar a repetição do problema.

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A indústria de crédito privado cresceu rapidamente nos últimos anos, mas uma série de falências e supostas fraudes ao longo do último ano levantou preocupações sobre a qualidade dos empréstimos concedidos por esses financiadores.

Alguns desses episódios no crédito privado também afetaram bancos, elevando preocupações entre investidores e reguladores sobre as conexões entre fundos de crédito privado e o setor bancário.

Após a crise financeira de 2008-09, regulações mais rígidas levaram bancos a reduzir algumas formas mais arriscadas de concessão de crédito. Investidores de Wall Street, muitas vezes financiados por seguradoras, correram para preencher a lacuna. Esse negócio passou a ser conhecido como crédito privado. O HSBC, como muitos outros grandes bancos, concede empréstimos à indústria de crédito privado.

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O lucro líquido do HSBC no primeiro trimestre ficou praticamente estável, já que maiores despesas com crédito, em meio ao conflito no Oriente Médio, compensaram a força dos negócios em Hong Kong, no Reino Unido e de gestão de fortunas.

O banco, sediado em Londres, informou nesta terça-feira que registrou US$ 1,3 bilhão em perdas de crédito esperadas e outras despesas com impairment (redução ao valor recuperável) no primeiro trimestre, em parte devido a um aumento de cerca de US$ 300 milhões nas provisões para refletir a maior incerteza nas perspectivas econômicas após o início da guerra.

A instituição, que obtém grande parte de seu lucro na Ásia, tem operações relevantes em países do Oriente Médio, como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Egito.

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Na segunda, 4, o banco fechou a venda de seu negócio de varejo bancário na Indonésia ao Oversea-Chinese Banking Corp., de Cingapura. O HSBC afirmou que seguem em andamento revisões estratégicas de seus negócios de varejo na Austrália e no Egito e de seu negócio de seguro de vida em Cingapura.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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1 trimestre balanço HSBC provisões
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