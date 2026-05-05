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HSBC lucra menos que o previsto no 1º trimestre e ação tomba quase 6% em Londres

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 07:32:00 Editado em 05.05.2026, 07:43:57
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O HSBC teve lucro líquido de US$ 6,94 bilhões no primeiro trimestre de 2026, apenas 0,1% maior do que o ganho apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 5. O resultado do banco britânico ficou abaixo da previsão de US$ 7,02 bilhões de analistas compilados pela Visible Alpha.

O lucro antes de impostos, medida de rentabilidade preferida do HSBC, recuou 1,1% na mesma comparação, para US$ 9,38 bilhões.

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Já a receita com juros - a diferença entre o que os bancos ganham com empréstimos e o que pagam aos clientes por depósitos - avançou 7,7%, para US$ 8,9 bilhões.

O HSBC, que tem sede em Londres, mas foca o mercado asiático, elevou sua meta de receita com juros em 2026 para US$ 46 bilhões, ante a estimativa anterior de US$ 45 bilhões, mas reafirmou sua meta de retorno sobre o capital tangível (RoTE, na sigla em inglês) de 17% ou mais nos próximos três anos.

Por volta das 5h50 (de Brasília), a ação do HSBC tombava 5,8% na Bolsa de Londres. Em Hong Kong, onde o banco também é listado, o papel fechou em baixa de 5,16%.

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*Com informações da Dow Jones Newswires

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