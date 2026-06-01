A Hewlett Packard Enterprise (HPE) registrou lucro líquido de US$ 624 milhões no segundo trimestre fiscal de 2026, segundo relatório publicado pela empresa nesta segunda-feira, 1. Ajustado, o lucro foi de US$ 0,79, acima dos US$ 0,53 esperado por analistas consultados pela FactSet.

A HPE também superou em receita, atingindo US$ 10,7 bilhões, um aumento de 40% no mesmo período do ano anterior. O valor ficou acima das estimativas dos especialistas, que previam US$ 9,78 bilhões.

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Dentre os destaques está a divisão de Networking da empresa, que registrou receita de US$ 2,7 bilhões, uma alta de mais de 148% em comparação com o mesmo período no ano fiscal anterior. O segmento de Nuvem e IA também teve resultados expressivos, com receita de US$ 7,7 bilhões, 22,9% do registrado no ano passado.

"A HPE apresentou um trimestre excepcional, com receita recorde, lucratividade acima do esperado e aumento do fluxo de caixa livre, refletindo uma forte execução e uma demanda robusta em todos os negócios ... os clientes continuam investindo na modernização de sua infraestrutura e na expansão da IA, e nosso desempenho demonstra a força de nosso portfólio de redes combinado e o valor que estamos entregando aos nossos acionistas", afirmou Antonio Neri, CEO da HPE.

A empresa elevou sua previsão de crescimento de receita para o ano fiscal completo de 2026 para uma faixa entre 29% a 33%, enquanto a previsão de lucro ajustado por ação passou para a faixa de US$ 3,35 e US$ 3,45. Segundo o comunicado divulgado pela empresa, as estimativas são maiores do que o inicialmente previsto para ser alcançado até 2028 na Reunião de Analistas da HPE, que aconteceu em 2025.

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*Com informações de Dow Jones Newswires.