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HP aumenta receita no 3º trimestre fiscal, mas vê ambiente desafiador com custo de memória

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A HP teve um crescimento agridoce de receita no terceiro trimestre fiscal deste ano, a medida que preços mais altos e a demanda por computadores pessoais otimizados para inteligência artificial (IA) compensaram uma queda nos volumes de vendas de PCs. A receita subiu quase 13% para US$ 15,68 bilhões, superando as expectativas dos analistas da FactSet, de US$ 14,44 bilhões.

A fabricante de impressoras e computadores teve lucro de US$ 661 milhões, ou US$ 0,71 por ação, abaixo dos US$ 763 milhões, ou US$ 0,80 por ação, do ano anterior. Excluindo certos itens pontuais, o lucro ajustado foi de US$ 0,83 por ação, acima da previsão de US$ 0,66 da FactSet.

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As estimativas de lucro incluem um reembolso tarifário de US$ 0,11 por ação, disse a HP, acrescentando que espera reconhecer mais reembolsos no atual quarto trimestre.

No segmento de sistemas pessoais da HP, que inclui PCs, a receita subiu 18% para US$ 11,77 bilhões, embora as unidades vendidas tenham caído 16%. A receita no segmento de impressão da HP caiu 2%, para US$ 3,91 bilhões.

A HP tem elevado os preços de seus computadores para lidar com um aumento nos preços dos chips de memória. A empresa disse na quarta-feira que seus esforços para lidar com a escassez levaram a melhorias tanto no fornecimento de memória quanto nas taxas de cumprimento, acrescentando que continua a ver forte crescimento em seu portfólio de PCs com inteligência artificial (IA).

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Apesar de admitir estar navegando por um ambiente "desafiador", a HP elevou sua perspectiva para o ano completo, projetando lucros ajustados entre US$ 3,19 e US$ 3,29 por ação, incluindo um impacto favorável de US$ 0,19 de reembolsos tarifários esperados. Anteriormente, a empresa havia orientado para lucros ajustados entre US$ 2,90 e US$ 3,10 por ação e a FactSet projetava lucro de US$ 3,05 por ação.

A empresa também elevou sua perspectiva de fluxo de caixa livre para o ano completo para uma faixa de US$ 3 bilhões a US$ 3,2 bilhões.

Para o atual quarto trimestre fiscal, a empresa projetou lucros ajustados entre US$ 0,69 e US$ 0,79 por ação, incluindo US$ 0,08 por ação de reembolsos tarifários esperados, contra projeção de US$ 0,67 da FactSet. Fonte: Dow Jones Newswires.

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Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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