Da Redação

Em dezembro de 2021 houve mais de 480 mil solicitações de seguro-desemprego, segundo dados divulgados na manhã desta segunda-feira, 31, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

continua após publicidade .

As informações ainda apontam que, no último mês, 2.131.368 trabalhadores ainda estavam vinculados ao BEm, O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.

Em janeiro, serão 853.033 vinculados ao BEm, e o número cairá nos meses subsequentes, com o fim do programa.