Da Redação

O Hospital Albert Einstein esclarece que não é associado ao Instituto Unidos Brasil (IUB), que nesta semana liderou a apresentação de três Propostas de Emenda à Constituição (PEC) relacionadas ao ambiente de negócios, incluindo a de criação de um tributo similar à CPMF. O nome do Einstein foi relacionado entre os associados do IUB pela reportagem do Estadão/Broadcast porque a logomarca da entidade constava do site do Instituto como um dos membros. Veja abaixo a nota do Albert Einstein:

continua após publicidade .

"A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein informa que não é associada ao Instituto Unidos Brasil, como mencionado em reportagens veiculadas na imprensa '...300 empresas que propõem volta da CPMF'. Tampouco participou de qualquer debate liderado por essa associação relacionado a tributos, governança de agências reguladoras ou qualquer outro tema. O Einstein já solicitou aos responsáveis pela IUB a retirada do seu nome dessa lista e reforçou a que sua marca não deve ser usada pela associação sem formal consentimento. Reitera ainda que reconhece a importância e independência das agências reguladoras brasileiras, com as quais mantém a mais respeitosa e íntegra relação."