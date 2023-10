Hong Kong reduz imposto do setor imobiliário e planeja cortar tributo sobre negócios com ações

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Hong Kong (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O líder de Hong Kong anunciou nesta quarta-feira cortes de impostos para alguns compradores de imóveis e negócios com ações. O chefe-executivo de Hong Kong, John Lee, disse que impostos extras cobrados de não residentes e proprietários de imóveis que planejam comprar mais moradias serão reduzidos pela metade, na primeira iniciativa de flexibilização na última década desde que foram adotadas medidas de resfriamento do mercado imobiliário.

continua após publicidade

Em discurso anual, Lee também revelou planos de reduzir impostos sobre negócios com ações, de 0,13% para 0,10%, com o argumento de que um mercado acionário vibrante é vital para manter o status de Hong Kong como centro financeiro global. Ele disse que a meta é concluir os procedimentos legislativos necessários até novembro. Fonte: Associated Press.