Home Depot supera expectativas de lucro e receita no 1º trimestre fiscal
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A Home Depot teve lucro líquido de US$ 3,28 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2026 (encerrado em 3 de maio), equivalente a US$ 3,30 por ação, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 19. No período equivalente do ano passado, a varejista norte-americana de produtos para o lar e de construção havia lucrado US$ 3,4 bilhões, ou US$ 3,45 por ação.
Com ajustes, a Home Depot garantiu lucro por ação de US$ 3,43 no trimestre, resultado que ficou ligeiramente acima do consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 3,41 por ação.
A receita avançou 4,8% na mesma comparação, a US$ 41,76 bilhões, superando a projeção do mercado, de US$ 41,58 bilhões.