Home Depot supera em lucro e receita no 4º trimestre fiscal, mas decepciona nas projeções

A Home Depot teve lucro líquido de US$ 3 bilhões em seu quarto trimestre fiscal (encerrado em 28 de janeiro), alta de 7% em relação a igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 25. Com ajustes, a varejista americana de produtos para o lar e de construção garantiu lucro por ação de US$ 3,13, superando o consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 3,04 por ação.

A receita teve expansão anual de 14,1% no trimestre, a US$ 39,7 bilhões, vindo também acima da previsão da FactSet, de US$ 39,15 bilhões. Já as vendas de mesmas lojas (abertas há pelo menos um ano) subiram 0,8%, contrariando o consenso da FactSet, de queda de 1,5%.

Contudo, a Home Depot frustrou as expectativas do mercado ao divulgar projeções para o ano fiscal de 2025. A varejista prevê crescimento de 2,8% da receita e de 1% das vendas de mesma loja, mas declínio de 2% no lucro ajustado por ação. Analistas da FactSet esperavam receita de US$ 164,08 bilhões, o que seria equivalente a um aumento de 2,9%, e lucro ajustado de US$ 15,65 por ação, o que seria uma alta de 2,7%.

Às 8h23 (de Brasília), a ação da Home Depot - empresa de quarto maior peso no Dow Jones - caía 2,2% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires.