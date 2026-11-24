A Hewlett Packard Enterprise (HPE) elevou sua projeção para o ano fiscal e registrou lucro maior no quarto trimestre fiscal, à medida que a expansão da infraestrutura de inteligência artificial (IA) continuou impulsionando a demanda pelos produtos da empresa para data centers.

Para o atual ano fiscal, a empresa agora prevê lucro por ação de US$ 3,68 a US$ 3,98. A HPE projeta lucro ajustado por ação de US$ 5,05 a US$ 5,35 e receita de US$ 59,4 bilhões a US$ 63,1 bilhões. As duas faixas representam crescimento anual de 27% a 35%.

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Antes, a HPE previa crescimento do lucro ajustado de 16% a 20% e da receita de 13% a 17% no ano fiscal de 2027. Analistas consultados pela FactSet esperam atualmente lucro ajustado de US$ 4,76 por ação e receita de US$ 55,1 bilhões no ano fiscal.

No quarto trimestre fiscal, o lucro da empresa foi de US$ 1,82 bilhão, ante US$ 175 milhões um ano antes. Considerando o pagamento de dividendos sobre ações preferenciais, o lucro por ação foi de US$ 1,26, ante US$ 0,11 no mesmo período do ano anterior. Excluídos determinados itens não recorrentes, o lucro ajustado foi de US$ 1,43 por ação. Analistas consultados pela FactSet esperavam US$ 1,28 por ação.

A receita subiu para US$ 14,55 bilhões, ante US$ 9,68 bilhões um ano antes. A expectativa dos analistas era de US$ 14,47 bilhões.

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Para o primeiro trimestre fiscal, a HPE projetou lucro por ação de US$ 0,88 a US$ 0,98 e lucro ajustado por ação de US$ 1,30 a US$ 1,40, com receita de US$ 14 bilhões a US$ 14,6 bilhões. Os analistas esperam atualmente lucro por ação de US$ 0,88, lucro ajustado de US$ 1,07 por ação e receita de US$ 12,99 bilhões.

A HPE também informou que seu conselho autorizou um aumento de 19% no dividendo trimestral e ampliou em US$ 5 bilhões a autorização para recompra de ações, elevando o total disponível para cerca de US$ 7,3 bilhões.

O novo dividendo, de US$ 0,17 por ação - equivalente a US$ 0,68 ao ano - representa um rendimento anual de 1,3%, com base no preço de abertura da ação na segunda-feira, de US$ 51,00. O pagamento será feito em 8 de janeiro aos acionistas registrados até 9 de dezembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado