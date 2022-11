Hermann Greb faz uma análise sobre prática de pirâmide financeira

Da Redação

Novos esquemas de pirâmides financeiras surgem a cada instante, prometendo remuneração alta a quem aderir e levar novos membros para participar. Os responsáveis por essas práticas, exibem promessas aceleradas de retorno multiplicado de capital em um espaço curto de tempo, com as taxas de juros muito acima do mercado. Isso tem levado milhares de investidores, não só no Brasil, mas no mundo todo, à quebra de capital.

Recentemente, o marido da cantora Perlla, Patrick Abrahão foi preso acusado de participar de um esquema de pirâmide financeira, podendo ter lesado mais de um milhão de pessoas em 80 países. Com a repercussão do caso, o especialista em investimentos financeiros, Hermann Greb, atualmente mentor na área, deu o seu posicionamento sobre o ocorrido:

"Precisamos analisar muito bem os fatos antes de ingressar em um negócio que envolva dinheiro. Um dos pontos é desconfiar quando há uma promessa de entrega de valores muito acima do que estamos acostumados a ver, principalmente quando esse valor não está associado a nenhuma empresa sólida regulamentada pelo Banco Central, por exemplo", pondera Hermann, que continua: "Embora seja importante a regulamentação para haver mais credibilidade nos negócios, existem oportunidades no mercado de criptomoedas que são incríveis e relativamente seguras, mas que não possuem essa regulamentação. A grande questão está em quanto é oferecido, por exemplo, 1% ou até 5% ao dia, que poderia dar até mesmo 60% ao mês, o que é um fato absurdo nesse meio".

Hermann Greb afirma que a promessa de rendimento fixo não faz parte do cenário do mercado financeiro, sendo mais um fator para ficar alerta. "Já vi muitas pessoas se desestabilizarem diante de esquemas de pirâmide, que mostra a ambição em quem está por trás dos esquemas, atingindo milhares de pessoas, infelizmente", lamenta o especialista.

Essas conquistas exibidas por falsos empresários, como viagens, carros de luxo e mansões, tem levado milhares de investidores a caírem em golpes e a enriquecer os responsáveis pela prática. O especialista aconselha a procurar orientação antes de ingressar em algum investimento financeiro. É importante procurar se informar e saber quem são os investidores, há quanto tempo o negócio está ativo, quantas pessoas conseguiram retorno e se não se trata apenas de um retorno temporário. A cautela nesses tipos de caso se torna essencial, para que os investidores não percam seu sonho, seu capital, suas empresas.

Finalizando sua análise, Hermann Greb comenta: "Se pararmos pra pensar que os valores propostos são absurdos, visto que em um investimento de credibilidade, os rendimentos são variáveis e não fixos, já podemos notar que se trata de fraude", conclui o Day Trader.

