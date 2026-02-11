Leia a última edição
Economia

ECONOMIA

Heineken tem lucro em linha e revela plano de cortar até 6 mil empregos

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 11.02.2026, 07:52:00 Editado em 11.02.2026, 08:00:43
A Heineken garantiu lucro operacional ajustado de 4,385 bilhões de euros em 2025, 4,4% maior que o do ano anterior, resultado que veio em linha com a projeção de analistas, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 11. A cervejaria holandesa também anunciou que cortará entre 5 mil e 6 mil empregos nos próximos dois anos de forma a "acelerar a produtividade em larga escala para desbloquear economias significativas".

O plano de redução do quadro de funcionários veio após a Heineken registrar uma queda de 1,7% nos volumes de cerveja consolidados no quarto trimestre do ano passado. Em 2025 como um todo, os volumes diminuíram 1,2%.

Para 2026, a segunda maior cervejaria do mundo prevê novo avanço do lucro operacional, de 2% a 6%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

4º trimestre balanço heineken
