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ECONOMIA

Heineken mantém projeção para 2026 após volumes acelerarem no 2º trimestre

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 05.08.2026, 07:17:00 Editado em 05.08.2026, 07:25:00
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A Heineken reafirmou sua projeção de resultados para o ano após os volumes de vendas ganharem ritmo no segundo trimestre, impulsionados por rótulos premium e produtos com baixo teor alcoólico, em mais um sinal de recuperação do mercado global de cerveja.

A cervejaria holandesa divulgou nesta quarta-feira (5) que os volumes totais cresceram 1,9% em termos orgânicos na comparação anual entre abril e junho, acelerando ante a alta de 1,2% registrada no primeiro trimestre. Com isso, a receita líquida do semestre chegou a 14,83 bilhões de euros e o lucro operacional atingiu 2,17 bilhões de euros, segundo o método contábil BEIA, preferido pela empresa. O lucro líquido avançou 10%, para 1,26 bilhão de euros.

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O crescimento foi puxado por uma alta de 6% no segmento premium do grupo, que inclui a marca Heineken, e por um avanço de 12% na categoria de bebidas sem álcool ou de baixo teor alcoólico, uma das principais apostas da companhia. Os volumes de cerveja subiram 0,5%, enquanto os de bebidas não cervejeiras aumentaram 6%.

A Heineken manteve sua perspectiva de alta de 2% a 6% no lucro operacional em 2026, apoiada por economias de custos planejadas de até 500 milhões de euros no ano. No início de 2026, a companhia disse que cortaria milhares de empregos para enfrentar um mercado mais fraco, como parte de um plano para economizar entre 400 milhões e 500 milhões de euros por ano.

"Estamos confiantes em nossa estratégia e no progresso, mas seguimos prudentes diante da persistente incerteza macroeconômica e geopolítica", afirmou o diretor financeiro, Harold van den Broek.

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*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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