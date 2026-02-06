Hassett: Vejo PIB americano cair um pouco, de 5% para 4,5%, em 2026
Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 06.02.2026, 22:11:00 Editado em 06.02.2026, 22:20:34
Diretor do Conselho Econômico Nacional dos EUA, Kevin Hassett, disse nesta sexta-feira, 6, que espera que o Produto Interno Bruto (PIB) americano tenha leve queda, de 5% para 4,5%, mas que está otimista para um "crescimento muito superior a 3% este ano".
Em entrevista à Fox Business, Hassett comentou que as tarifas não tiveram o efeito inflacionário esperado e que os lucros "estão disparando", com os salários acompanhando essa tendência.
Ao comentar o recorde histórico de 50 mil pontos do Dow Jones hoje, ele pontuou que a alta dos índices acionários americanos estão relacionados ao boom de produtividade e inteligência artificial.
