Hassett: inflação está exatamente onde o Fed espera e preços do petróleo continuarão a cair

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou nesta terça-feira, 14, que o núcleo da inflação americana está "exatamente onde o Federal Reserve (Fed) espera que esteja", em entrevista à Fox News após a publicação dos dados do índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) de junho.

"É absolutamente o melhor relatório de inflação que vimos nos últimos seis anos. Se você excluir energia e olhar para o núcleo, voltou a cair para 2,6% na taxa anual", destacou.

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Hassett argumentou que a queda nos preços é resultado direto das políticas econômicas do governo Donald Trump, incluindo a redução em alimentos e remédios. "O seguro de carros também caiu muito, porque o governo está trazendo ordem para as ruas. Economistas erraram as previsões para o CPI porque não entenderam que não é apenas energia, são todas as coisas que o presidente Trump está fazendo para reduzir custos", disse.

O assessor econômico afirmou ainda que os preços de combustíveis devem voltar a cair no país, apesar da alta registrada desde a retomada de ataques entre EUA e Irã. "Petróleo custava acima de US$ 100 o barril no pico do conflito e teve redução, então temos muita deflação da gasolina a caminho", disse. Apesar do comentário de Hassett, os preços da commodity voltaram a operar nos maiores níveis desde que o cessar-fogo foi anunciado, no fim de junho.

Segundo ele, cargas de petróleo estão chegando a estoques nos mercados globais "de maneiras não vistas antes", embora não tenha dado detalhes, e a interrupção na oferta será "menor do que se esperava graças a Trump e a Marinha dos EUA".

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Perguntado se considera realista a meta do governo de baixar os preços da gasolina para US$ 3 o galão nos EUA, Hassett respondeu que sim. "É absolutamente realista, estamos a caminho disso, mas tivemos um contratempo por conta dos iranianos. O Irã está determinado a destruir a América, falam de matar americanos e matar o Trump. São pessoas muito perigosas", afirmou.

Hassett também comentou as novas diretrizes para bancos, que alertam para os riscos de emprestar dinheiro a imigrantes nos EUA, confirmando que o objetivo é desincentivar esses empréstimos. "Em primeiro lugar, empréstimos não deveriam ser feitos para imigrantes ilegais. Se um banco está fazendo muitos empréstimos para pessoas que podem ser deportadas, obviamente aquela pessoa não irá pagá-lo", disse, acrescentando que vê isso como uma "medida de estabilidade financeira".