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ECONOMIA

Hassett diz que espera que Warsh faça a coisa certa diante a política monetária do Fed

Escrito por Matheus Andrade, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em 29.07.2026, 15:11:00 Editado em 29.07.2026, 15:19:47
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O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou nesta quarta-feira, 29, que espera que o presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, "faça a coisa certa" em relação à decisão de política monetária da autoridade, que será divulgada na tarde desta quarta. Questionado sobre uma eventual alta de juros, ele indicou que a expectativa é de que o banco central mantenha a independência e que observe os dados. "Nossa confiança em Kevin Warsh não poderia ser maior", reforçou.

Em entrevista à CNBC, o conselheiro disse ainda que os integrantes da administração esperam uma pressão de baixa sobre os preços do país. Segundo ele, quando a inflação é observada para além da energia, há queda em preços, especialmente com relação aos medicamentos.

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Questionado sobre a possibilidade, ele respondeu ainda: "não há razão para que a classificação de crédito da dívida dos Estados Unidos seja rebaixada. O orçamento de longo prazo está caminhando na direção certa".

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EUA/FED/JUROS/MANUTENÇÃO/HASSETT
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