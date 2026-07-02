Hassett diz, após payroll, que mercado de trabalho dos EUA segue em trajetória ascendente

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou nesta quinta-feira (2) que o mercado de trabalho dos Estados Unidos continua em trajetória de fortalecimento, apesar da desaceleração na criação de vagas em junho.

Comentando o relatório de emprego, conhecido como payroll, Hassett disse que "os empregos ainda estão em trajetória ascendente" e acrescentou que o presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, avaliará os dados antes de tomar uma decisão sobre a política monetária. "Warsh verá os dados e tomará a decisão que julgar correta", afirmou Hassett, ao ser questionado sobre os próximos passos do banco central, em entrevista à Bloomberg TV.

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O payroll mostrou criação de 57 mil vagas em junho, abaixo da mediana das projeções de 110 mil postos de trabalho. Em contrapartida, a taxa de desemprego recuou de 4,3% para 4,2%, enquanto o Departamento do Trabalho revisou para baixo os números de geração de empregos de abril e maio.

Hassett também voltou a criticar o ex-presidente do Fed Jerome Powell. Segundo ele, é "muito incomum" que Powell ainda permaneça na instituição e disse estar "preocupado com as motivações" do dirigente para continuar no banco central.