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ECONOMIA

Hassett admite que Trump conversa com Warsh sobre economia, mas nega intromissão sobre juros

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, admitiu que o presidente dos EUA, Donald Trump, tem mantido conversas com o chefe do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Kevin Warsh, ao ser questionado em entrevista à Bloomberg TV. No entanto, Hassett negou que o republicano esteja aconselhando o presidente do BC dos Estados Unidos sobre a condução da política monetária do país.

Segundo ele, "é normal" que Trump pergunte a Warsh sobre dados de emprego, visto que ambos falam sobre economia com frequência.

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O assessor econômico da Casa Branca também reiterou que não está envolvido diretamente nas negociações com o Irã e, por isso, não estaria apto a comentar sobre o seu progresso. "Mas fizemos ótimo trabalho estabilizando o mercado de energia. Preços não ficaram tão altos quanto se temia de modo permanente e devem cair mais quando a guerra acabar", afirmou.

Questionado, Hassett defendeu o envolvimento do governo Trump em participações acionárias em empresas dos EUA, que teve início no ano passado com a Intel. "Isso é diferente de um regime comunista. O Estado não está microgerenciando as decisões, estamos apenas apoiando as companhias", disse.

Sobre a dívida pública dos EUA, o diretor afirmou que o governo está tomando "passos significativos" para reduzir o déficit ao longo do tempo, enquanto muda algumas prioridades no orçamento, como ao dar maior relevância ao setor de defesa. Hassett, contudo, evitou comentar em detalhe sobre a política fiscal.

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EUA/FED/JUROS/TRUMP/INTERFERÊNCIA/KEVIN HASSET
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