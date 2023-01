Haddad volta a falar em harmonizar políticas fiscal e monetária

Cícero Cotrim e Eduardo Laguna (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender nesta segunda-feira, 30, a necessidade de se "harmonizar" a política monetária e fiscal. "Essas políticas se divorciaram no último período: o juro foi a 13,75% e o fiscal se perdeu, com desonerações sem base técnica", disse, durante reunião da diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) da qual participou.

continua após publicidade .

Segundo Haddad, as desonerações conduzidas pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) geraram uma "confusão federativa", que levou a prejuízos aos Estados.

Ele disse que o governo busca evitar insegurança jurídica nesse tema.

continua após publicidade .

Críticas a economistas

O ministro da Fazenda também criticou as previsões negativas de economistas sobre os impactos das incertezas fiscais na inflação e no câmbio. "Faz só 30 dias que os economistas previram o caos ... As projeções sumiram do horizonte", disse.

Haddad sustentou que, pela primeira vez desde o Plano Real, a expectativa de inflação no Brasil é menor do que no mundo desenvolvido.

continua após publicidade .

Também lembrou que o governo iniciou o mandato com o dólar a R$ 5,29, e a moeda já caiu para R$ 5,10 na sexta-feira. "E tem gente dizendo que a tendência é de valorização do real."

Ele declarou ainda que a situação dos investimentos no Brasil vai melhorar do ponto de vista das concessões e parcerias público-privadas, as PPPs.

"Escrevi a lei das PPPs, que Congresso acabou burocratizando", lembrou Haddad, acrescentando que o secretário executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, foi escalado para retirar a burocracia de processos de concessão e PPPs.