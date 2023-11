Haddad volta a dizer que informará jornalistas quando houver novidade sobre a meta fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a indicar nesta sexta-feira (3) que, quando houver novidade sobre o futuro da meta fiscal do próximo ano, irá reportar à imprensa. Ele foi questionado sobre o tema ao sair do Ministério da Fazenda nesta manhã rumo ao Palácio do Planalto, onde participa de reunião ministerial sobre infraestrutura, que será comandada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Falei com vocês ontem (quinta) às 14 horas, falei para vocês que, quando tiver novidades, eu falo com vocês", disse a Haddad. Questionado, então, se a meta fiscal, hoje estabelecida com déficit zero para 2024, poderia mudar, o ministro respondeu que "vale o que falei ontem", referindo-se à disposição de comentar o assunto apenas quando tiver algo novo.

"Eu falei ontem sobre esse assunto, assim que eu tiver novidades, eu reporto. Eu passei ontem três horas discutindo reforma tributária. Hoje, eu estou preparando um despacho com o presidente sobre infraestrutura. E vou falar com vocês. Com educação", disse o ministro, que reclamou de notícias de que nesta sexta mais cedo não teria atendido à imprensa sobre a meta fiscal. "Falei ontem às 14 horas, se quiser falo todo dia, só me reservo o direito de falar na hora que eu puder. Eu tinha que preparar despacho para o presidente da República. Ontem, 14 horas eu falei com você", respondeu.