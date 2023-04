Haddad: Tratei com Campos Neto se mudança de meta ancora ou desancora expectativas

Eduardo Laguna, Giordanna Neves e Francisco Carlos de Assis (via Agência Estado)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, relatounesta terça-feira, 4, que o efeito de possíveis mudanças de meta sobre as expectativas de inflação foi tema da reunião de ontem com o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto.

Ele frisou, no entanto, que não há intenção de antecipar a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) para debater mudanças na meta de inflação. No momento, informou Haddad, o ministério ouve e lê opiniões de macroeconomistas, pesquisadores da academia e técnicos do BC para levá-las em consideração quando o colegiado decidir sobre as metas à frente. Nesse sentido, pontuou que acompanha o debate com humildade, ressaltando que não se coloca como "dono da verdade".

Na reunião com Campos Neto, o ministro disse que buscou uma avaliação se a mudança de meta ancora ou desancora as expectativas de inflação. Reforçou, porém, que o momento de fixar a meta será mais para frente.

"Não queremos antecipar, a não ser na reunião em que isso vai ser debatido", disse o ministro, durante participação em fórum do Bradesco BBI. "Quando formos discutir as metas dos anos seguintes, vamos tratar do debate da mudança de meta", acrescentou.