Haddad, sobre processo eleitoral da Argentina: 'É delicado eu me manifestar'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, evitou se aprofundar sobre os reflexos da campanha presidencial argentina, marcada pelo desempenho do candidato ultraliberal Javier Milei nas eleições primárias do país. Questionado sobre o cenário na Argentina, Haddad respondeu que seria "muito delicado" tratar do assunto em meio ao processo eleitoral da nação vizinha, e voltou a falar dos esforços brasileiros para auxiliar na recuperação econômica argentina, que afeta o mercado brasileiro, em especial as exportações.

O ministro reforçou que o governo do Brasil trabalha junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI) para construir um apoio institucional ao país, e citou também os estudos que buscam um mecanismo de garantia para auxiliar as exportações de empresas brasileiras aos argentinos. "Esse apoio institucional vem sendo dado desde o começo do ano junto aos bancos multilaterais e junto aos organismos internacionais", respondeu Haddad.