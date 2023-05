Haddad, sobre encontro com Bevilaqua: Não tratei de substituição, mas de missão do FMI

Fernanda Trisotto (via Agência Estado)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que se reuniu com diretor-executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI), Afonso Bevilaqua, para discutir a missão do fundo. Ele negou que tenha tratado sobre uma eventual substituição do brasileiro na função.

"Não tratei disso com ele, tratei da missão do FMI. Tratei longamente da missão do FMI. Tem reunião amanhã e quarta-feira com o FMI, saem relatórios sobre o Brasil e ele veio expor todos os protocolos e ritual de fechamento do relatório. Apesar de sermos credores do fundo, é importante pro Brasil que o relatório saia correto", disse Haddad ao deixar o Ministério da Fazenda.

O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mostrou, mais cedo, que Haddad se encontraria com Bevilaqua e também trataria da crise econômica na Argentina. Representantes do governo argentino se preocupam em como o País poderá receber ajuda do organismo internacional com Bevilaqua no cargo. Como tem mandato até o próximo ano, uma possibilidade seria contar com a sua renúncia para promover uma troca.

Haddad deixou o Ministério da Fazenda rumo à reunião da Executiva do PT. Ele ainda deve se encontrar com líderes da Câmara nesta noite para tratar do arcabouço.