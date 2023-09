Haddad se reunirá com relator para tratar da MP do Desenrola Brasil, que caduca semana que vem

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 25, que se reunirá nos próximos dias com o senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), relator da Medida Provisória (MP) 1.117/23, que institui o Desenrola Brasil e caduca na próxima semana. "Eu tenho uma reunião com o relator para tratar deste assunto, mas é imprescindível a votação da medida, porque ela caduca antes do término do programa. Então nós vamos esclarecer ao relator que ela precisa ser votada. Já foi votada na Câmara e precisa ser aprovada no Senado", comentou, após ter participado do 18º Fórum de Economia, coordenado pelo Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo da Fundação Getulio Vargas (FGV- EAESP).

continua após publicidade

Nesta semana começa a segunda fase do Desenrola, na qual será feito o leilão reverso, de quem dá mais desconto e que tem maiores chances de reaver seu crédito.

"É uma semana do credor. Depois é que vamos abrir para o devedor concordar ou não com os descontos concedidos e fazer a contratação do parcelamento, se for o caso", disse o ministro.