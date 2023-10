Haddad se reúne com Eduardo Braga para discutir Tributária

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai se encontrar nesta segunda-feira com o senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da reforma tributária no Senado, para alinhar pontos da versão 1.0 do parecer. Braga vinha trabalhando no texto e finalizou uma peça no fim de semana para discutir com a equipe econômica do governo. O objetivo é protocolar o parecer nesta terça-feira, 24, e fazer a leitura do documento na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na quarta-feira, 25.

