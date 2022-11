Haddad: Reunião com Lula e GT de economia discutiu eficiência do gasto público

Eduardo Gayer (via Agência Estado)

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), favorito para assumir o Ministério da Fazenda, confirmou há pouco que a reunião com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o grupo de trabalho de economia da transição discutiu formas de ampliar a eficiência do gasto público no País. O bastidor foi antecipado mais cedo pelo Broadcast Político., sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

"Falamos de focalização, eficiência do gasto público, qualidade do gasto. Fizemos muitas considerações ao presidente", declarou Haddad em Brasília, ao deixar o hotel no qual ficou hospedado desde segunda-feira, 28. Ele segue para São Paulo e retorna à capital do País na segunda-feira, 5.

De acordo com Haddad, a reunião desta terça, 29, não fez o desenho final do arcabouço fiscal a substituir o teto de gastos. Como mostrou a reportagem, o consenso se deu apenas na necessidade de criar algo ao longo do governo Lula. "Foram seis horas de reunião, passamos por muitos temas. A PEC da transição inclusive", disse o ex-ministro da Educação.

O favorito para a Fazenda do governo Lula 3 ressaltou que todos os grupos de trabalho da transição precisam entregar um relatório no dia 12 de dezembro, mas que a área da economia deve fazê-lo antes. Por designação de Lula, Haddad passou a integrar o GT de economia na terça-feira, ao lado de Pérsio Arida, André Lara Resende, Nelson Barbosa e Guilherme Mello.

Questionado sobre sua relação com Arida, Haddad respondeu que se dá bem com ele "há muito tempo". O Broadcast Político antecipou na quinta-feira passada, 24, que o cotado para a Fazenda manifestou nos bastidores sua intenção de trabalhar com o economista idealizador do Plano Real no próximo governo.