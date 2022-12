Haddad: Respeito institucional com BC será muito observado; vamos interagir

Eduardo Rodrigues, Célia Froufe e Antonio Temóteo (via Agência Estado)

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 13, que a reunião com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi positiva. Ele ressaltou que ambos têm o mesmo objetivo, de fazer o País crescer e gerar empregos com menos inflação, e que o respeito institucional será muito observado.

"É uma experiência nova. Sou um ministro da Fazenda que vou ter que conviver com um presidente do Banco Central que não foi indicado pelo presidente eleito, e ele terá de conviver com um ministro da Fazenda que não o indicou", afirmou, em entrevista coletiva no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o governo de transição.

Segundo ele, Fazenda e BC devem interagir dentro de suas atribuições, mas com a obrigação de buscar alinhamento. "O respeito institucional será muito observado", completou.